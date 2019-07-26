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Fabrika yangınında hayvanlar da tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın yanında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanların da tahliye edildiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı’ndaki bir palet fabrikasında çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın yanında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanların da tahliye edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı’ndaki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de destek geldi. Helikopterler aracılığı ile de söndürülmeye çalışılan yangın hala devam ediyor. Korku ve paniğe neden olan yangın kilometrelerce uzaktan bile görülürken, fabrikanın yanında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanların etkilenmemesi için hayvanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan fabrikanın yanında bulunan elektrik panosu üreten bir firma da yangında zarar gördü.

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