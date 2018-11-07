HABER

Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde demir çelik fabrikasında çalışan işçi Metin Topoğlu (49), 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Kemal ALEMDAĞ/GEMLİK (Bursa) (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde demir çelik fabrikasında çalışan işçi Metin Topoğlu (49), 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Topoğlu, iddiaya göre çalıştığı bölümde tezgah ile taşıma ünitesi arasına düşen parçayı almak isterken, çelik saç ve boruları taşıyan 4 ton ağırlığındaki ünite hareket etti. Topoğlu, ünite ile duvar arasında sıkıştı. Topoğlu, iş arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Çağrılan sağlık görevlilerinin ilk dahalesindan sonra da ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Topoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi öldüFabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…
Doktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemiDoktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemi
Cizre'de TIR'lar çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandıCizre'de TIR'lar çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.