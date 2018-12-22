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Fabrikada akıma kapılarak ölen işçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 21:58 | Son Güncelleme

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları’nda elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitiren işçi Mehmet Yüksel'in(30) cenazesi toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları’nda elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitiren işçi Mehmet Yüksel'in(30) cenazesi toprağa verildi.

Elektrik bakım işçisi Mehmet Yüksel, dün arızalanan vince müdahale etmek istedi. İddiaya göre, Mehmet Yüksel, elektriği kesmeden arızayı gidermeye çalışınca akıma kapılarak, yere yığıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi 4 aylık hamile olan Mehmet Yüksel’in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Kardemir'e getirildi. Yüksel için burada düzenlenen törene AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kardemir yöneticileri ve işçiler katıldı. Mehmet Yüksel'in cenazesi daha sonra Öğlebeli Mahallesi'ne götürüldü. Karabük Valisi Fuat Gürel'in de katıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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