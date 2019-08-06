Fabrikada amonyaktan etkilenen 25 işçi, hastaneye kaldırıldı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilenen 25 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'ndeki bir tavuk fabrikasında, parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçide kusma, bulantı ve nefes darlığı şikayetleri görülmeye başlandı. Fabrika yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen ambulanslarla işçiler, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerden 12'sinin, ilk müdahalelerinin adından İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Fabrikada yapılan incelemede, işçilerin soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilendiği tespit edildi.

