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Fabrikada çalışan kadın işçiler, Atatürk'ü saygı duruşu ile andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki teksil fabrikasında çalışan 1500 kadın işçi, Atatürk'ü,  81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak, andı.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki teksil fabrikasında çalışan 1500 kadın işçi, Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak, andı.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kadına iş kapısı olan uluslararası firmalara giyim eşyası üreten bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle andı. Fabrikada çalışan 1500 kadın işçi, pazar günü mesai olmadığı halde işe giderek, işletmenin hoparlöründen siren çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Siren sesleri boyunca çalıştıkları makine ve masaların başında 2 dakika boyunca hiçbir iş yapmadan bekledi. Fabrikada çalışan kadınların Ata'ya saygı duruşu cep telefonu ile görüntülendi.

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