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Fabrikada çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 21:05 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan bir un fabrikası tadilatta kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcım ile küle döndü.Pazaryeri ilçesinde yaşanan olayda Zeki Bülbül’e ait un fabrikası, fabrikada tamirat yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeni ile yanmaya başladı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan bir un fabrikası tadilatta kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcım ile küle döndü.
Pazaryeri ilçesinde yaşanan olayda Zeki Bülbül’e ait un fabrikası, fabrikada tamirat yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeni ile yanmaya başladı. Fabrikanın yanmaya başladığını gören işçiler hemen durumu Pazaryeri itfaiyesine bildirdi. Kısa zaman içerisinde yanan fabrikaya gelen itfaiye ekipleri hızla büyüyen yangını söndürmek için Bilecik İtfaiyesi ve Bozüyük itfaiyesinden destek istedi. Pazaryeri’nde çıkan yangında can kaybı olmazken fabrikadaki unların ve buğdayların yangından zarar gördüğü bildirildi. Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, olay yerine gelerek yanan fabrikada incelemeler yaptı. Pazaryeri’ndeki un fabrikasından çıkan dumanlar ilçenin her yerinden görülürken yangın Pazaryeri, Bilecik ve Bozüyük’ten gelen itfaiyelerin yanı sıra Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyesi ile iki saatlik bir çalışma ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri sönen fabrikada soğutma işlemi yaparken Un fabrikasındaki zararın yapılacak çalışma ile belirleneceğini belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıkan yangın ile inceleme başlattı.

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu
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