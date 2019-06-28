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Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy'de, saat 11.00 sıralarında, OSB'deki plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çevreye yoğun duman yayıldı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine fabrikaya, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 18 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Makineden çıkan yoğun duman, işçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Fabrikada dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırldı

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