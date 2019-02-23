HABER

Fabrikada foseptiğe düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki fabrikada çalışan Vedat Gür (25) kapağı açık bırakılan foseptiğe düşerek ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesindeki fabrikada çalışan Vedat Gür (25) kapağı açık bırakılan foseptiğe düşerek ağır yaralandı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve orman ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gür, geri adım attığı sırada kapağı açık bırakılan 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna düştü. Mesai arkadaşları tarafından çukurdan çıkarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ağır yaralı olduğu bildirilen işçinin, hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandıDereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sigara içerken uykuya dalan yaşlı kadın, çıkan yangında öldüSigara içerken uykuya dalan yaşlı kadın, çıkan yangında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.