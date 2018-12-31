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Fabrikada iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 22:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında çalışan İsmail Müsellimli (26), iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü.

Fabrikada iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında çalışan İsmail Müsellimli (26), iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü.
Olay saat 18.30 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında meydana geldi. Evli ve 4 aylık çocuk babası olan İsmail Müsellimli, fabrikada çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, Müsellimli'yi sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Müsellimli'nin durumunun ağır olduğunu belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Müsellimli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
İsmail Müsellimli’nin cesedi nöbetçi savcının yaptığı ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Fabrikada iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldüFabrikada iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü

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