HABER

Fabrikada işçiler, iş makinesiyle duvar arasına sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki yem fabrikasında, çalışır halde bırakılan yem yüklemekte kullanılan iş makinesinin hareket etmesi sonucu duvara sıkışan iki işçiden Erdoğan Özen (41) yaşamını yitirdi, Yeter Özenç (36) yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki yem fabrikasında, çalışır halde bırakılan yem yüklemekte kullanılan iş makinesinin hareket etmesi sonucu duvara sıkışan iki işçiden Erdoğan Özen (41) yaşamını yitirdi, Yeter Özenç (36) yaralandı.
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yem fabrikasında işçiler Erdoğan Özen ve Yeter Özenç, yem yüklemek için kullandıkları iş makinesini çalışır halde bırakarak yerleri süpürmeye başladı. İşçiler, bir anda hareket eden iş makinesinin kepçesiyle duvar arasında sıkıştı. Diğer işçiler durumu fark edip, iş makinesini durdururken, bir yandan da durum 112 Acil Servis ve polise bildirildi. Yaralanan 2 işçiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Özen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Özenç'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı olduÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı oldu
Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldıGözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı
Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendiDenizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.