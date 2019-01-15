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Fabrikada kavga; bekçi tüfekle vuruldu, 2 kişi darbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir tuğla fabrikasında çıkan silahlı kavgada, fabrika bekçisi sırtından tüfekle vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.  Olay, Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tuğla fabrikasında saat 00.45 sıralarında meydana geldi.

Fabrikada kavga; bekçi tüfekle vuruldu, 2 kişi darbedildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da bir tuğla fabrikasında çıkan silahlı kavgada, fabrika bekçisi sırtından tüfekle vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay, Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tuğla fabrikasında saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın gece bekçiliğini yapan Mehmet D.(50) ile fabrikada işçi olarak çalışan Burhan G.(20) ve Emri G.,(20), arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında tüfekle vurulan Mehmet D, sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı bekçi tüfeği karşı tarafın elinden alarak kabzası ile iki kişiyi kafalarından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 kişi sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Fabrikada kavga; bekçi tüfekle vuruldu, 2 kişi darbedildi

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