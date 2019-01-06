Fabrikada makineye sıkışan işçi, öldü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir bisküvi fabrikasında makineye sıkışan Türkmen Damar (43), yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün, Çayırova'da bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'nde kurulu bisküvi fabrikasında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Türkmen Damar, fabrikada aniden hareket eden makineye sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurup, yardım istedi. Gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Türkmen Damar'ı Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Damar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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