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Fabrikada patlama ihbarına herkesi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirirken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirirken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Olay, dün gece Malkara Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi sanayi bölgesinde bir fabrika da patlama olduğu ve fabrikanın yandığı ihbarı yaptı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı araştırmada çevrede kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan bir ateşin olduğunu ve fabrikada patlamanın asılsız olduğunu belirledi. Olaydan habersiz olduğunu ve birden tüm ekipleri karşısında görünce şaşırdığını anlatan Malkara Organize sanayi Bölgesi Güvenlik Müdürü İbrahim Çakmak, Yeni devriye attık. Giriş kapısına geldik. Ne olduğunu anlayamadan birden karşımıza ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Patlamanın ve yangının nerede olduğunu sordular. Öyle bir şey olmadığını söyledim. Hep birlikte yangın aramaya başladık. Allah şükür hiç bir şeyin olmadığını gördük. Büyük kargaşa yaratmanın anlamı yok. Bu ihbarı yapan kişide belli değil. Neden böyle bir ihbar yaptı oda belli değil. Herhangi bir olayda yok. Böyle yalan ve asılsız ihbar bizleri çok üzdü. Biz zaten burada sürekli devriye atıp kontrollerimizi yapıyoruz dedi. Asılsız ihbara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

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