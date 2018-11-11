Fabrikada sac kapının altında kalıp, ağır yaralanan eşine çocuğu gibi bakıyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Yaşar Tekeli (54), 9 ay önce fabrikada depo sorumlusu olarak çalışırken, lodos nedeniyle yerinden sökülüp, çatıdan üzerine düşen sac kapının altında kaldı. Beyin kanaması geçiren, 16 gün yoğun bakımda kalan ve bir dizi ameliyat olan Tekeli, yürümekte ve konuşmakta güçlük çekmeye başladı. Eşi Döndü Tekeli, "İşveren, olaydan sonra ne arayıp, sordu ne de yardımcı oldu. Eşim, 3'üncü çocuğum gibi oldu. Her şeyiyle ben ilgileniyorum" dedi.

Olay, geçen mart ayında, Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Emekli olduktan sonra 2 çocuğu için çalışmaya devam etmek isteyen Yaşar Tekeli, fabrikada depo sorumlusu olarak işe girdi. Olay günü fabrikaya giden Tekeli, içinde kimyasal madde bulunan kolileri raflara yerleştirmeye başladı. Bu sırada etkili olan lodos nedeniyle çatıdaki sac kapı, yerinden sökülüp, Tekeli'nin üzerine düştü. Kapının altında kalan Tekeli'yi gören güvenlikçiler, yardımına koştu. Tekeli, forkliftle kaldırılan kapının altından ağır yaralı çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yaşar Tekeli'yi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tekeli, yapılan müdahalelerin ardından 16 gün yoğun bakımda tutuldu. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra ameliyata alınan Tekeli'nin alın kemiği çıkarıldı. Ekim ayında ise kemik, Tekeli'nin alnına ameliyatla yeniden koyuldu. Yaşar Tekeli'nin başında, alın kemiği yerine yerleştirildikten 2 gün sonra şişme meydana geldi. Ameliyat masasına tekrar yatırılan Tekeli'nin alın kemiğini yine çıkaran doktorlar, 3 ay sonra takılacağını söyledi.

'EŞİM ÇOCUK GİBİ OLDU'

Döndü Tekeli, eşi Yaşar Tekeli'nin yürümekte ve konuşmakta güçlük çektiğini söyledi. Fabrikadaki olaydan sonra perişan olduklarını ve hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Tekeli, açılan davaların henüz sonuçlanmadığını söyledi. Bu süreçte ekonomik açıdan zorluk çekince üniversitede okuyan oğlunun öğrenimi bırakıp, çalışmaya başladığını anlatan Tekeli, "İşveren, olaydan sonra ne arayıp, sordu ne de yardımcı oldu. Ben de işimi bırakmak zorunda kaldım. Eşim çocuk gibi oldu. Tuvalete götürdüğüm gibi banyosunu da ben yaptırıyorum. Evimiz kira olduğu gibi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi.

Zor konuşan Yaşar Tekeli ise kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi.