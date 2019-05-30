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Fabrikada temizlik görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen şefine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sigara fabrikasında, taşeron hizmet veren firmanın vardiya şefi Rasim D., temizlik görevlisi B.G.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sigara fabrikasında, taşeron hizmet veren firmanın vardiya şefi Rasim D., temizlik görevlisi B.G. adlı kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. B.G. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri süren R.D., sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Bugün sabah saatlerinde Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.G., sigara fabrikasına hizmet veren taşeron firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığını, bir gün önce saat 18.00 sıralarında, vardiya şefi olan Rasim D.'nin kendisini malzeme deposuna çağırıp kapıyı kilitlediğini ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek, şikayetçi oldu. B.G., korktuğu için bağıramadığını ve kimseden yardım isteyemediğini söyledi.
Bunun üzerine savcının tamimatıyla harekete geçen polis, Rasim D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde B.G. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia eden Rasim D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesi'ne sevk edildi. Burada da ifadesini tekrarlayan Rasim D., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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