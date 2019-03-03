Fabrikada yüksekten düşen işçi öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, deri fabrikasındaki tadilat sırasında yüksekten düşen işçi Tamer Yaman (53), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Velimeşe Mahallesi'ndeki deri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın tadilatında görev yapan işçi Tamer Yaman, yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaman'ın düştüğünü görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri, yaralı işçiyi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tamer Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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