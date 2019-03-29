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Fabrikada yüksekten düşen işçi tedavi gördüğü hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de çalıştığı fabrikada yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek kafa tramvası geçiren Mustafa Kaçmaz (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fabrikada yüksekten düşen işçi tedavi gördüğü hastanede öldü

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de çalıştığı fabrikada yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek kafa tramvası geçiren Mustafa Kaçmaz (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, çarşamba günü Dilovası ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olan Mustafa Kaçmaz, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kayberek 1 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kaçmaz'ın kafa tramvası geçirdiği belirlendi. Kaçmaz özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Kaçmaz, bu sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kaçmaz bugün Darıca Ak Minare Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan namazı sonrası toprağa verildi.

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