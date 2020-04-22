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Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bir tekstil fabrikasında işçiler patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere hakkında işlem başlatılarak jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Düzce’nin Gölyaka sapağında bulunan DORÜS sanayi alanı içerisindeki bir tekstil fabrikasında işçiler iş yeri sahibi S. Ö. için doğum günü partisi düzenlendi.Partide oyun havası ile oyun oynayan ve halay çeken işçiler doğum günü partisinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Paylaşılan fotoğrafların ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile iş yeri yönetimi ile birlikte toplamda 15 kişinin kurallara uymadığını tespit ettiler.

Yapılan tespitler sonrasında İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği kişi başı 3 bin 150 liradan toplamda 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce halay koronavirüs

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