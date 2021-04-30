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Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi

30.04.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinden yaklaşık 70 işçi zehirlendi. İftar yemeğini yaklaşık bin kişinin yediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bulunan organize sanayide bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sırasında 70 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı.

BİN KİŞİ İFTAR YEMEĞİNİ YEDİ

İftar yemeğini bin kişinin yediği öğrenildi. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şu ana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi. Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye’ye desteğe geldiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Osmaniye iftar
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
tekstil tam kapanmadan muafmi, anladigim kadariyle 65 yaş üstü aşılı vatandaş ve öğrenci gençler cezada...beceriksiz lik diz boyu, bari onurunuzla istifa ediniz.
yazık bu şekilde biz hindistan'dan bile daha beter oluruz.bu ülkede öküzler o kadar çok ki.öküzsünüz öküz bin kişiye yemek düzenleyen öküzdür.iftar saatine 2 saat kala paydos edersin iftardan da 2 saat sonra iş başı yaptırırsın bu şekilde önlem alırsın ama öküzsün ya
cennete giderler işte böyle bir dönemde iftar yemeği verecek kadar akıllılar

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