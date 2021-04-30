Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bulunan organize sanayide bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sırasında 70 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı.

BİN KİŞİ İFTAR YEMEĞİNİ YEDİ

İftar yemeğini bin kişinin yediği öğrenildi. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şu ana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi. Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye’ye desteğe geldiği belirtildi. (İHA)



