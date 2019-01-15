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Fabrikadaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.

Fabrikadaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.
Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde bakır tozu üretimi yapılan fabrikada dün akşam saatlerinde, üretim kazanlarından birinin patlamasıyla meydana gelen kazada işçi Selçuk Çelebi ve makine mühendisi Aziz Yıldız (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Ölenlerden Selçuk Çelebi için, İzmir'in Buca ilçesinin Göksu Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camisi'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 4 aylık kızı ile 3 yaşında oğlu bulunan Selçuk Çelebi'nin gözü yaşlı kardeşi Fatih Çelebi ile ağabeyi Erdal Çelebi, camide tabutun başında bekledi. Acılı eş Yeşim Çelebi'nin ise sakinleştirici ilaçlarla durabildiği belirtildi. Selçuk Çelebi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aynı iş kazasında yaşamını yitiren ve evli olan mühendis Aziz Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Batman'a gönderildiği belirtildi.

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Fabrikadaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiFabrikadaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiFabrikadaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiFabrikadaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

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