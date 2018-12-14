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Fabrikadaki kimyasal sızıntıda ölen işçi Suriyeliymiş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 13:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesindeki fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçinin, Suriye uyruklu Abdülkerim Rezzak (24) olduğu belirlendi.

Fabrikadaki kimyasal sızıntıda ölen işçi Suriyeliymiş

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesindeki fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçinin, Suriye uyruklu Abdülkerim Rezzak (24) olduğu belirlendi. Sızıntıdan etkilenen ve hastanede tedaviye alınan diğer 3 işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki enerji alanında faaliyet gösterilen fabrikada dün meydana gelen hidrojen sülfür gazı sızıntısından 4 işçi etkilendi. İşçilerden 3'ü, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, durumu kritik olan Suriyeli Abdülkerim Rezzak ise Torbalı ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Rezzak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlanan Abdülkerim Rezzak'ın cenazesinin, yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

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