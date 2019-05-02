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Fabrikadaki patlamada ölen Şura, gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

BURSA'da iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlamada ölen Şura Şensoy'un (23) cenazesi, üyesi olduğu AKUT önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Fabrikadaki patlamada ölen Şura, gözyaşlarıyla uğurlandı

Serkan AKKUŞ/BURSA (DHA)- BURSA'da iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlamada ölen Şura Şensoy'un (23) cenazesi, üyesi olduğu AKUT önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Şura Şenşoy, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi ve AKUT Topluluğu üyesi olan Şensoy için, Bursa AKUT önünde tören düzenlendi. Şensoy'un cenazesi gözyaşlarıyla İstanbul'a gönderildi.
Genç kızın cenazesi Üsküdar Karaca Ahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Fabrikadaki patlamada ölen Şura, gözyaşlarıyla uğurlandıFabrikadaki patlamada ölen Şura, gözyaşlarıyla uğurlandıFabrikadaki patlamada ölen Şura, gözyaşlarıyla uğurlandı

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