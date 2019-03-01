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Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Bursa’da dün gece bir yatak fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Bursa’da dün gece bir yatak fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Bir anda büyüyen alevler hızla yayılırken yangın yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının boyutu gün ağarmasıyla ortaya çıkarken, aynı fabrikanın ana binasında 2005 yılında çıkan yangında biri hamile 5 kadın işçi hayatını kaybetmişti.
Bursa’da bir yatak fabrikasının deposunda yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri ilk olarak 4 araçla alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Takviye ekipler de geldi. Yaklaşık 20 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri ile müdahale edilen yangının yakında bulunan bir fabrikaya sıçraması önlendi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, tedbir amaçlı soğutma çalışmaları da yaklaşık 1 saat sürdü.
Ciddi maddi hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.
Öte yandan fabrikanın tamamen yanan depo kısmındaki zarar gündüz olunca ortaya çıktı. Deponun kullanılmaz haldeki görüntüsü dikkat çekti.
Biri hamile 5 kadın işçi can vermişti
Deposu yanan fabrikanın ana binasında 2005 yılında çıkan yangında biri hamile 5 kadın işçi hayatını kaybetmişti. Yangında gece masaisine kalan 10 kadından Ayşe Denizdalan (16), Sevgi Sesli Akpınar (32), Zarife Düdüş (17), Gülden Çiçek ve Necla Özveren (27) hayatını kaybederken yangından kurtulan 5 kadın işçi de hastaneye kaldırılmıştı.

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı

Fabrikadaki yangın dehşeti gün ağırınca ortaya çıktı
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