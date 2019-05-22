Fabrikadan 4,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

Bartın’da, demir çelik fabrikasından 4,5 ton demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Boğaz mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi.

"Dur" ihbarına uymayan kamyonet, ekiplerce takibe alındı. Demir yüklü olduğu belirlenen araç, Topluca köyünde park halinde bulundu.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler, kamyonetin sürücüsü olduğu tespit edilen T.D’yi arazide yakaladı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada kamyonete yüklü 4,5 ton demirin, bir demir çelik fabrikasından çalındığı öğrenildi.

