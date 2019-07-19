Fabrikadan çıkarılan işçi, müdürünü vurdu

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, işten çıkarıldığı kimya fabrikasına alacağını istemek için giden A.Y.(41), tartıştığı eski müdürü M.Ç.'yi bacaklarından 2 kurşunla vurarak, yaraladı. A.Y. olay yerine gelen polise teslim oldu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çalışan A.Y., yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldı. A.Y., alacağı bulunduğu gerekçesiyle dün fabrikaya gidip, fabrikanın işletme müdürü M.Ç. ile görüşmek istedi. Fabrika girişindeki güvenlik kulübesi önünde M.Ç. ile karşılaştı. A.Y., görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, M.Ç.'nin bacaklarına 2 el ateş etti. Yaralanan M.Ç., ihbar üzerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polise teslim olan A.Y. ifadesinde amacının M.Ç.'yi korkutmak olduğunu öne sürdü. İşten çıkarıldıktan sonra alacağını almak için eski müdürü ile telefonla konuştuğunu ancak parasını alamadığını anlatan A.Y., "Fabrikaya gittim, güvenlik kulübesi önünde birileriyle görüşüyordu. Yanına gittim. Neden geldiğimi soruca, kalan paramı almak istediğimi söyledim. Haftaya beni arayacaklarını söyledi. 'Niye beni çıkardınız?' diye sorduğumda ise yakamı tutarak, 'Kusura bakma birilerini harcamamız gerekiyordu, ben de sizi harcadım' dedi. Alaycı bir üslupla konuştuğu için üzerimdeki tabancayı çıkarıp, korkutmak istedim ve yere doğru ateş ettim. Daha sonra polislerin gelmesini bekledim" dedi.

Gözaltına alınan A.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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