HABER

Fabrikadan elektronik eşya çalan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:54 | Son Güncelleme

Fabrikadan elektronik eşya çalan zanlılar yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikadan elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2'si fabrikanın çatısına saklanan, biri de pencereden kaçmaya çalışan 3 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda ekipler, 3 şüpheliyi de fabrikadan çalındığı tespit edilen 3 bilgisayar ve yazıcıyı kent merkezinde satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
İbrahim Güneş'e 126 yıl hapis cezasıİbrahim Güneş'e 126 yıl hapis cezası
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık Jandarma

En Çok Okunan Haberler

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Başakşehir'den bir bomba transfer daha

Başakşehir'den bir bomba transfer daha

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Güneş'e 126 yıl hapis cezası

İbrahim Güneş'e 126 yıl hapis cezası

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında faciadan dönüldü! 100 işçi mahsur kaldı!

Duyan herkes oraya koştu! 11 bin 500 plastik şişe toplandı

Etkinliği duyan koştu, 11 bin 500 şişe topladılar

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır, gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.