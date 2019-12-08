HABER

Fabrikadan kazan çalan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın kazanını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Fabrikadan kazan çalan 3 şüpheli yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın kazanını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orcik (cevizli sucuk) fabrikasındaki 10 bin lira değerindeki kazanı çalanları yakalamaya yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, fabrikadaki kazanı çalanların Ö.F., G.H.Ç. ve G.Ç. olduğunu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, çaldıkları kazanla birlikte yakalandı. Kazan fabrikaya teslim edilirken, gözaltına alınan Ö.F.G., H.Ç. ve G.Ç.'nin sorguları ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Fabrikadan kazan çalan 3 şüpheli yakalandı

PARTNERDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldıDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı
Halk TV satıldı mı? Halk TV satıldı mı?
Hurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtıHurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Eline ve alnına sigara bastı

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Dehşet anlarını anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.