Fabrikadan personel çocuklarına jest

Torbalı’da üretim gösteren Türkiye’nin önemli tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından olan Tat, Torbalı Belediyesi işbirliğiyle çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzme kursu projesini tamamladı.

Torbalı’da üretim gösteren Türkiye’nin önemli tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından olan Tat, Torbalı Belediyesi işbirliğiyle çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzme kursu projesini tamamladı. Tat bünyesindeki fabrikada çalışan işçilerin ve anlaşmalı çiftçilerin çocuklarına yönelik proje geliştiren Tat, Torbalı Belediyesi ile yüzme kursu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 31 çocuk, Torbalı Belediyesi Aquapark Yüzme Havuzu’nda 15 gün boyunca temel yüzme eğitimi aldı. Yaz tatilinde ebeveynlerinden uzak kalan çocuklar havuzda keyifli vakit geçirirken, hem yüzmeyi öğrendi hem de madalya ve sertifika sahibi oldu. Bugün fabrika yöneticileri ve belediye yetkililerinin bulunduğu törenle kursu tamamlayıp sertifika ve madalya almaya hak kazanan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Önce sertifika sonra kutlama

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, Tat Tesis Yöneticisi Orhan Kanur, Ziraat Yöneticisi Orhan Duru ve İnsan Kaynaklar Yöneticisi Yeliz Turan’ın elinden madalyaları alan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan masalara geçip, mini bir kutlama gerçekleştirdi. Proje ile ilgili bilgi veren Tat Tesis Yöneticisi Orhan Kanur, “Biz çalışanlarımız ve işbirliği yaptığımız çiftçilerimizin çocukları için ne yapacağımızı düşündük. Çünkü bizler özellikle bu mevsimde yoğun çalışıyoruz. Bu yüzden çocuklarımıza çok vakit ayıramıyoruz. Biz de Torbalı Belediyesi işbirliği ile böyle bir kurs düzenleme kararı aldık. Tat grubu olarak bu projeye hizmet vermekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.