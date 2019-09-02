HABER

Fabrikadan personel çocuklarına jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Torbalı’da üretim gösteren Türkiye’nin önemli tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından olan Tat, Torbalı Belediyesi işbirliğiyle çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzme kursu projesini tamamladı.Torbalı’da üretim gösteren Türkiye’nin önemli tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından olan Tat, Torbalı Belediyesi işbirliğiyle çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzme kursu projesini tamamladı.

Fabrikadan personel çocuklarına jest

Torbalı’da üretim gösteren Türkiye’nin önemli tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından olan Tat, Torbalı Belediyesi işbirliğiyle çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzme kursu projesini tamamladı.
Torbalı’da üretim gösteren Türkiye’nin önemli tarıma dayalı sanayi kuruluşlarından olan Tat, Torbalı Belediyesi işbirliğiyle çalışanlarının çocuklarına yönelik yüzme kursu projesini tamamladı. Tat bünyesindeki fabrikada çalışan işçilerin ve anlaşmalı çiftçilerin çocuklarına yönelik proje geliştiren Tat, Torbalı Belediyesi ile yüzme kursu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 31 çocuk, Torbalı Belediyesi Aquapark Yüzme Havuzu’nda 15 gün boyunca temel yüzme eğitimi aldı. Yaz tatilinde ebeveynlerinden uzak kalan çocuklar havuzda keyifli vakit geçirirken, hem yüzmeyi öğrendi hem de madalya ve sertifika sahibi oldu. Bugün fabrika yöneticileri ve belediye yetkililerinin bulunduğu törenle kursu tamamlayıp sertifika ve madalya almaya hak kazanan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Önce sertifika sonra kutlama
Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, Tat Tesis Yöneticisi Orhan Kanur, Ziraat Yöneticisi Orhan Duru ve İnsan Kaynaklar Yöneticisi Yeliz Turan’ın elinden madalyaları alan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan masalara geçip, mini bir kutlama gerçekleştirdi. Proje ile ilgili bilgi veren Tat Tesis Yöneticisi Orhan Kanur, “Biz çalışanlarımız ve işbirliği yaptığımız çiftçilerimizin çocukları için ne yapacağımızı düşündük. Çünkü bizler özellikle bu mevsimde yoğun çalışıyoruz. Bu yüzden çocuklarımıza çok vakit ayıramıyoruz. Biz de Torbalı Belediyesi işbirliği ile böyle bir kurs düzenleme kararı aldık. Tat grubu olarak bu projeye hizmet vermekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediyesi’nden işbirliği müjdesi
Torbalı Belediyesi olarak bu tür projelerin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, “Torbalı’daki sanayi kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. İstihdam konusunda önemli adımlar atan bu kuruluşlarımızın bu tür sosyal çalışmalarda yer alması ve bizim de buna ortak olmamız gayet sevindirici. Belediye olarak benzer projelerde yer almaya ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fabrikadan personel çocuklarına jest

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
Rize’nin Derepazarı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilediRize’nin Derepazarı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi
Festivalde zeytin yağlı yemekler yarıştıFestivalde zeytin yağlı yemekler yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

İstanbul'da bir binada patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.