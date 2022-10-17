Fabrikadan yeni çıkmış gibi 2007 model iPhone! Satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

Koleksiyonluk iPhone'lar, değerinin çok çok üstünde satılıyor. Daha önce bir Apple-1 700 bin dolara ve açılmamış orijinal bir iPhone ise 35.000 dolara satıldı. Yeni bir açık artırmada ise zamanında 599 dolara satılan bir birinci nesil iPhone neredeyse 40 bin dolara satıldı. Bu iPhone'un bu kadar pahalı olmasının elbette bazı nedenleri var.

TAHMİNLER BOŞA ÇIKTI

2007 model birinci nesil iPhone'un bu kadar pahalıya satılmasının nedeni kapalı kutu olması. Yani telefon kutusunda hiç çıkartılmamış ve bugüne kadar orijinal kutusunda saklanmış. Bu yüzden 30 bin dolar civarında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu. Ancak tahminler tutmadı ve bu iPhone tam 39 bin 339,60 dolara satıldı. Yani neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.

3.5 İNÇ EKRANI VAR

Daha önce de söylediğimiz gibi, 8GB'lık bu iPhone 599 dolardan satışa çıkmıştı. Cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir web tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.

