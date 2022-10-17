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Fabrikadan yeni çıkmış gibi 2007 model iPhone! Satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

17.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır açılmamış bir şekilde kutusunda olan birinci nesil iPhone düzenlenen bir müzayedede satıldı. Zamanında 599 dolardan satılan orijinal iPhone'un müzayedede 30 bin dolar civarında bir fiyatla satılması bekleniyordu. Ancak nihai satış fiyatı bundan çok daha yüksek oldu, dudak uçuklattı.

Fabrikadan yeni çıkmış gibi 2007 model iPhone! Satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

Koleksiyonluk iPhone'lar, değerinin çok çok üstünde satılıyor. Daha önce bir Apple-1 700 bin dolara ve açılmamış orijinal bir iPhone ise 35.000 dolara satıldı. Yeni bir açık artırmada ise zamanında 599 dolara satılan bir birinci nesil iPhone neredeyse 40 bin dolara satıldı. Bu iPhone'un bu kadar pahalı olmasının elbette bazı nedenleri var.

TAHMİNLER BOŞA ÇIKTI

iPhone-1

2007 model birinci nesil iPhone'un bu kadar pahalıya satılmasının nedeni kapalı kutu olması. Yani telefon kutusunda hiç çıkartılmamış ve bugüne kadar orijinal kutusunda saklanmış. Bu yüzden 30 bin dolar civarında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu. Ancak tahminler tutmadı ve bu iPhone tam 39 bin 339,60 dolara satıldı. Yani neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.

iPhone-3

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3.5 İNÇ EKRANI VAR

Daha önce de söylediğimiz gibi, 8GB'lık bu iPhone 599 dolardan satışa çıkmıştı. Cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir web tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
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