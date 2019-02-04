Fabrikalarının bahçesini nostaljik traktör müzesine çevirdiler

Tokat’ın Artova ilçesinde onlarca nostaljik traktörü restore eden Bıçakçı Ailesi, yeniden hayata getirdikleri eserlerini iş yerlerinin bahçesinde sergiliyor.

Artova ilçesinde un fabrikası işleten Ahmet Bıçakçı ve Ali Bıçakçı kardeşler, geçmişte bölgeye ilk traktör getiren isimlerden birisi olan babalarının anısını yaşatmak için 7 modeli hedef alarak restore işine başladı. Babalarının geçmişte sahibi olduğu traktörleri il il, köy köy aramaya başlayan kardeşler, karşılarına çıkan farklı marka eski traktörleri de memleketlerine getirmeye başladı. Bugün en eskisi 1941 model olan yaklaşık 50 nostaljik traktöre sahip olan kardeşler, bunlar arasından restorasyonunu tamamen tamamladığı 19 traktör ile tarım alanında kullanılan tarihi değirmen ve su pompalarını fabrikalarının bahçelerinde sergilemeye başladı.

Restore aşamasında yurt dışından da parça getirmeye başlayan ve Avrupa’da birçok kişinin bu sayede dikkatini çeken Bıçakçı Ailesi, yabancı koleksiyoncular tarafından da ziyaret ediliyor. Aile olarak bu teklifleri şimdilik reddettiklerini söyleyen 55 yaşındaki Ali Bıçakçı, “Yurt dışından parça aldığımız firmalardan özellikle çok teklifler var. Başlangıçta kesinlikle bizim satma ya da devir gibi bir niyetimiz yoktu ama ailedeki bir sağlık sorunu nedeniyle bir hicret düşünüyoruz. Bunları dünyayı gezseniz toplu olarak çok az yerlerde bulabilirsiniz. Bunları ülkemiz kazansın. Bunlara Türkiye’ye gelirken çok büyük bedeller ödenmiş. Bunları biz miras olarak değil, gelecekte torunlarımıza onların çocuklarının bir emaneti diye düşünüyoruz. Biz devlet büyüklerinden, özellikle bakanlıklar olmak üzere kurumsal firmalardan da istirham ediyoruz. Bu eserler yurt dışına gitmesin” şeklinde konuştu.

