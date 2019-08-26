Fabrikanın 65 yıllık kömür kazanları artık daha çevreci

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nın kuruluşu sırasında Fransız bir firma tarafından kurulan kömür kazanları, 65 yıl aradan sonra yapılan modernizasyonla çevreyi daha az kirletecek konuma getirildi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kalitesinin yükseltilmesi kriterlerine uygun dönüşüm projesi başlattı.

Bu kapsamda Kayseri Şeker Fabrikası'nın 1955 yılında Fransız firma tarafından kurulan ve fabrikanın enerji üretiminin katı yakıt ile karşılanan kısmını sağlayan 3 kömürlü kazanın daha verimli ve çevreci yanmasını sağlayacak modernizasyonu gerçekleştirildi.

Yerli kömür yakılarak elektrik enerjisi elde edilen kömür kazanlarının yapılan yenileme çalışmalarıyla hem verimliliği artırıldı hem de karbonmonoksit salınımı düşürüldü.

75 ton/saat buhar üretimi ile maksimum kapasitede 5,4 MW/saat elektrik enerjisi üreten 1955 model 3 kömür kazanı, Kayseri Şeker ile ABD Reaction Engineering firması arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 34 mavi, 6 beyaz yaka personelin bir yıllık çalışmaları sonucunda tamamlandı.

Üç milyon lira yatırım bedeli olan proje ile kazan verimlilikleri yüzde 5 artırıldı, daha az kömür kullanılarak daha fazla enerji üretilmesi sağlandı.

Projenin yaklaşık 3 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor.

