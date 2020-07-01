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  4. Fabrikanın çatısına konan tavus kuşu görenleri şaşırttı

Fabrikanın çatısına konan tavus kuşu görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bursa’da bir fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu. Fabrikaya tavus kuşu konduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Fabrikanın çatısına konan tavus kuşu görenleri şaşırttı

Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan otomobil yan sanayi parçası üreten bir fabrikanın çatısına nereden geldiği belli olmayan tavus kuşu kondu. Çalışanlar fabrikanın çatısında tavus kuşunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun süre çatıda duran tavus kuşu kuyruğunu açıp öterek fabrikada çalışanlara seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görünmeye alışık olunan tavus kuşunu fabrika çatısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan çalışanlar bu anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.

Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler hayretler içinde kaldı

İHA

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