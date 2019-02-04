Fabrikanın önü traktör müzesi oldu

Tokat'ın Artova ilçesinde un fabrikası sahibi Ahmet (53) ve Ali Bıçakçı (42) kardeşler; 39 yıl önce vefat eden babalarının kullandığı 7 farklı traktörü 10 yıl süren çalışmanın ardından bulup satın aldı. İki kardeş zamanla bunlara 40 farklı model daha ekleyerek fabrikalarının önünü traktör müzesine çevirdi.

Artova?da un fabrikası işleten Ahmet ve Ali Bıçakçı kardeşlerin babaları İhsan Bıçakçı 1980 yılında vefat etti. İki kardeş çiftçilikle uğraşan babalarının yıllar içerisinde kullandığı ve daha sonra sattığı 7 traktörü geri alıp bunları, koleksiyon haline getirmeye karar verdi. İki kardeş 10 yıl boyunca şehir şehir dolaşıp traktörleri bulmayı başardı. Babalarının traktörlerini ararken karşılaştıkları eski model diğer traktörleri de satın alan Bıçakçı kardeşler koleksiyonlarını daha da büyüttü. Babalarının kullandıklarının haricinde 40 traktör daha satın alan Bıçakçı kardeşler, bunlardan 19?unu yeniden çalışır hale getirip un fabrikasının bahçesine traktörler, değirmen motorları, su motorlarından oluşan bir tarım müzesi açtı.

'O DÖNEMDE 7 AYRI MARKADA TRAKTÖRÜ VARMIŞ'

Tokat?a ilk traktörü babalarının getirdiğini söyleyen Ahmet Bıçakçı, Rahmetli babamızın ilçemize büyük bir çiftliği vardı. Tokat'a ilk demir tekerlekli traktörü getiren şahıslardan birisidir. O dönemde 7 ayrı markada traktörü varmış. Biz de iş yerimizin önünü babamızın anısına bu 7 traktörü sergilemek amacıyla aramaya koyulduk. Tabi ki kolay olmadı. Bunları araştırırken diğer başka markalar da gördük. Traktör sayımız çoğaldı. Restorasyona başladık. Sonra bir tarım müzesi projesi şeklinde çıktı. Çok sayıda traktörümüz, değirmen motorlarımız, eski su motorları, traktör ekipmanlarımız var. Güzel bir müze yapacak şekilde dedi.

'EN GÜZEL MÜZEYİ TÜRKİYE'DE YAPALIM'

Traktörlerini hiç bir zaman sosyal medya üzerinde paylaşmadıklarını söyleyen Ahmet Bıçakçı, Özellikle Almanlar, Hollandalılar, Belçikalılar olmak üzere kendi vatandaşlarımız ile birlikte çok sayıda gelenler var. Çok ilgi çekiyor. Şu anda bunları istiyorlar ama bizim gönlümüz dışarıya gitmesinden yana değil. Bizim amacımız ilçemizde bir tarım müzesi idi. Sağlık nedenleriyle biz bu işi sonlandırmayı düşünüyoruz. Biz ülke olarak zamanında bunlar için çok büyük bedeller ödedik. Biz yarın yurt dışına gittiğimiz zaman onlara bir de müze bedeli ödemeyelim. Biz en güzel müzeyi Türkiye'ye yapalım. Onlar gelsin bizde görsün diye konuştu.

'SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ'

Ellerindeki traktörlerin artık üretilmediğini anlatan Bıçakçı, Bu traktörlerin nesli tükenmiş. Artık üretenler tarih olmuş. Kullananlar tarih olmuş. Yani bunlar bulamayacağınız, dünyada eşlerine çok az rastlanan, böyle topluca bulanamayacak eserler. Şu anda toplam 47 traktörümüz var. 19 tanesi tamamen ilk günkü şekilde restorasyonu tamamlandı. Aralarında çok ilginç markalar var. 1950 yılında Almanya'da üretilen bir Lanz Bulldog marka traktörümüz var. Bu traktör diğerlerine hiç benzemez. Kartel yoktur. Yağ değişme yoktur. Supap yoktur. Isıtılarak, yani hürmüz ile ısıtılarak çalışır. Gaz yağı, benzin, mazot depoları ayrıdır. İstediğiniz yakıtı kullanabilirsiniz. 1961 yılından sonra üretimi yapılmayan Man marka traktörümüz var. 1954 model kesinlikle noter garantili iddia ediyorum. Türkiye'de bunun eşi yoktur. Resmi kayıtlarda yok ifadelerini kullandı.

