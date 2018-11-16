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Fabrikanın tadilatında çatıdan düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yangında hasar gören gıda fabrikasının tadilatında işçi olarak çalışan Şerif Yavuz (54), çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde yangında hasar gören gıda fabrikasının tadilatında işçi olarak çalışan Şerif Yavuz (54), çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Ortakla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İki ay önce yangında hasar gören gıda fabrikasının tadilatında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Şerif Yavuz, çatıdan düştü. 10 metreden beton zemine düşen Yavuz'u görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yavuz'un öldüğü belirlendi. Yavuz'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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