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Fabrikayı kundaklama şüphelisi, kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasını ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalanan K.D.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasını ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalanan K.D. (17) gözaltına alındı. ​Olay, 20 Eylül Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Metal Sanayi 25'inci Sokak'ta meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri, bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kartonların yandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede, bir kişinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonları ateşe verdiğini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlardan yola çıkarak kundaklamayı yapan şüphelinin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla K.D. evinde gözaltına alındı. K.D.'nin daha önce aynı firmada çalıştığı, işten ayrıldıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla kundaklama girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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