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Fabrikayı yakmadan önceki son sözleri bu oldu: 'Kuşum kaçtı'

26.04.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aziz B. adlı 35 yaşındaki kişi, Koçarlı ilçesindeki bir fabrikayı benzin dökerek yaktı. Fabrika sahiplerine göre 7 milyon TL'lik zarar oluşan ve 30 ailenin ekmek kapısının yanmasına neden olan olayda Aziz B.'nin fabrikayı yaktığı çatıya çıkmak için "kuşunun kaçtığını" söylediği öğrenildi.

Fabrikayı yakmadan önceki son sözleri bu oldu: 'Kuşum kaçtı'

Aydın'da bir fabrika alev alev yandı, yüksek miktarda zarar oluştu. Fabrikayı benzin dökerek yakan Aziz B.'nin eski eşinin fabrikada çalıştığı, Aziz B.'nin eski eşi Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istediği ancak fabrikadan olumsuz yanıt gelmesi üzerine fabrikayı ateşe verdiği aktarıldı.

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Bir süre önce Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B., 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti. Bunun üzerine Aziz B., bugün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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'30 AİLENİN EKMEK KAPISI YANDI'

Fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu belirterek, "Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk. Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik. Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış. 4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" diye konuştu.

(DHA)

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