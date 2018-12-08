Faça ve jilet izlerinden nasıl kurtuluruz?

Faça izlerinin tedavisinde en iyi sonuçların kombine tedavilerle alındığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Doktor Fatma Yıldız, “Yani lazer tedavileri ile birlikte içten iyileşme sağlayan iğne ile yapılan tedaviler birlikte kullanılırsa sonuçlar daha başarılı olur. Faça izlerinin tedavisinde kullanılan lazer tedavilerin başında Fraksiyonel Lazerler gelmektedir. Bu lazerler cilde mikron düzeyinde kanallar açar. Bu kanallar iyileşirken cildi yenilemiş olur. İzlerin azalması sağlanır” dedi.

Faça izlerinin tedavisinde kullanılan diğer bir yöntemi ise iğneli tedaviler olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Doktor Fatma Yıldız, “İğne ile izlerin içerisine cildi yenileyici maddeler enjekte edilir. Enjekte edilen madde, vitamin ve minerallerden oluşan bir karışım veya hyaluronik asit olabilir. İkisinde de amaç cildin içerden iyileşmesini sağlamaktır. Böylece lazerle üst tabaka soyulduğunda alttan daha sağlıklı bir cilt gelir. Bunun dışında iğneli radyo frekans, dermaroller gibi cildi yenileyici başka tedavilerde kullanılabilir. Tüm tedavilerde amaç yeni kollajen oluşturup kesi izinin daha az görülmesini sağlamaktır. Kesi yerleri kabarık şekilde ise kabarık alanların içine yapılacak kortikosteroid iğneler kabarıklığın giderilmesinde çok işe yarar.

Bu tedavilerin hepsi uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Deri bütünlüğünü bozan bu tedaviler doktor olmayan kişiler tarafından yapılırsa kalıcı izler bırakabilir. Bu tedaviler süresince doktorunuz size uygun iz giderici kremler önerecektir.

Faça izlerinin cerrahi olarak çıkarılması ne yazık ki bir çözüm değildir. Çünkü kesi izi olan yeri kesip çıkartıldığında bu alanına tekrar dikiş atılması gerekir ki bu da daha fazla bir iz demektir.Faça izleri için internete satılan asit içerikli ürünleri sakın kullanmayın. Bu ürünler derin yanıklar yapmaktadır. İzleri geçirmek yerine kendisi yanık izi bırakır. Yine internette yazan ev yapımı maskeler işe yaramaz.

Kısacası, faça izleriniz varsa ilk olarak bunun tamamen geçmeyeceğini bilin, yüzde yüz geçeceğini iddia ederek ürün satanlara inanmayın. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışın. Doktorunuz sizin için en uygun tedaviyi size önerecektir.” diye konuştu.

İHA

