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Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait veri sızıntısı ihtimali üzerine kullanıcı erişim bilgilerini resetledi. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Facebook web sitesinden çıkış yapıp tekrar girmenin bu güncellemeyi devreye sokacağını duyurdu. Olay sonrasında Facebook yalnızca bu hesapları değil, risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kişinin daha hesaplarını askıya aldı.

Olayla ilgili çekincelerin büyük bir kısmı, çalınan giriş bilgilerinin yalnızca kullanıcıların Facebook hesaplarında değil, Facebook'un tek tuşla giriş özelliğinin kullanıldığı farklı sitelerdeki hesaplarda da kullanılabilecek olmasından kaynaklanıyor.

Facebook; "Geçen hafta saldırı sırasında giriş yapıldığını veya yüklendiğini tespit ettiğimiz tüm üçüncü parti uygulamaların loglarını analiz ettik. Soruşturma sonucunda şu ana kadar saldırganların Facebook Login kullanarak herhangi bir uygulamaya eriştiğine yönelik bir kanıt bulunamadı" açıklamasını yaptı.

Chicago Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, en az 42 bin web sitesi Facebook Login kullanıyor. Bu da güvenlik ihlalinin potansiyel etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor.

Bu sorun aynı zamanda Spotify, Tinder, AirBnb ve Facebook'un sahibi olduğu Instagram gibi kendi alanlarında dev firmaları da kapsıyor.

ESET Araştırmacısı Tomas Foltyn, bu çerçevede tüm Facebook kullanıcılarını çıkış-giriş yapmaya çağırdı. Sosyal medya hesaplarının genellikle cihazlarda açık şekilde bırakıldığına dikkat çeken Foltyn, “Çıkış yaparak tekrar girmek yeterince kolaydır ve bu şekilde erişim bilgileriniz resetlenecektir. Ayrıca güvenlik seçeneklerinizi, özellikle de Giriş yaptığınız yer bölümünü gözden geçirmek için bir dakikanızı ayırın. Yeniden girmişken, parolanızı da değiştirin. Başka hesapta kullanmadığımız, size özel, yeni bir parola oluşturun“ tavsiyesinde bulundu.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
keşke silselerde kurtulsam
Facebook mu kaldı
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