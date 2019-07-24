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Facebook 5 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

24.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook yetkilileri, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığı yönündeki suçlamalar karşısında 5 milyar dolar değerinde ceza bedeli ödemeyi kabul etti. Karar, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından açıklandı

Facebook 5 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

Sosyal medya devi Facebook yetkilileri, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığı yönündeki suçlamalar karşısında 5 milyar dolar değerinde ceza bedeli ödemeyi kabul etti. Karar, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından açıklandı.

Amerika Federal Ticaret Komisyonu’nca yayınlanan açıklamaya göre, Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kurumunda kullanıcı verilerinin korunması için gereken adımların atıldığını göstermek amacıyla devlete, çeyrek ve yıllık bazda rapor sunmak zorunda kalacak.

Facebook yöneticilerinden oluşan bir kişisel gizlilik komisyonunun kurulup, veri kullanımı ve gizlilikle ilgili kararların bu grup tarafından alınması gerekliliği de Federal Ticaret Komisyonu’yla yapılan anlaşmanın koşulları arasında.

Federal Ticaret Komisyonu’nun soruşturması, Facebook’un özellikle 2012 yılında varılan anlaşmaya uyup uymadığının doğrulanması amacıyla yürütülüyordu. Sözkonusu anlaşmada Facebook yönetimi, kullanıcılarının kişisel bilgilerini diğer kurumlarla paylaşmadan önce onay alacağını belirtmişti. Ancak Federal Ticaret Komisyonu’nun geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgilerine, kullanıcıların onayı olmadan erişim sağlandığı ortaya çıktı.

Dünya çapında en yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarından Facebook’a uygulanan 5 milyar dolarlık cezanın, Federal Ticaret Komisyonu tarihinde bir teknoloji firmasına uygulanan en yüksek ceza olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan, bunun yeterli olmadığını savunanlar da var. Komisyon üyelerinden Rohit Chopra, bu mutabakatın Facebook’un iş metodu ve uygulamalarında değişiklik getirmeyeceğini söylüyor. Chopra, “Bu ayrıca kurumun yaygın gözlemleme ve reklam taktikleri üzerinde de herhangi bir kısıtlama içermiyor” dedi.

Facebook’un 5 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiği mutabakatta kurum yetkililerinin yanlış davranışta bulunduğunu kabul eden bir beyan bulunmuyor.

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