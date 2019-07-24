Facebook 5 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

Facebook yöneticilerinden oluşan bir kişisel gizlilik komisyonunun kurulup, veri kullanımı ve gizlilikle ilgili kararların bu grup tarafından alınması gerekliliği de Federal Ticaret Komisyonu’yla yapılan anlaşmanın koşulları arasında.

Amerika Federal Ticaret Komisyonu’nca yayınlanan açıklamaya göre, Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kurumunda kullanıcı verilerinin korunması için gereken adımların atıldığını göstermek amacıyla devlete, çeyrek ve yıllık bazda rapor sunmak zorunda kalacak.

Sosyal medya devi Facebook yetkilileri, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığı yönündeki suçlamalar karşısında 5 milyar dolar değerinde ceza bedeli ödemeyi kabul etti. Karar, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından açıklandı.

Dünya çapında en yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarından Facebook’a uygulanan 5 milyar dolarlık cezanın, Federal Ticaret Komisyonu tarihinde bir teknoloji firmasına uygulanan en yüksek ceza olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan, bunun yeterli olmadığını savunanlar da var. Komisyon üyelerinden Rohit Chopra, bu mutabakatın Facebook’un iş metodu ve uygulamalarında değişiklik getirmeyeceğini söylüyor. Chopra, “Bu ayrıca kurumun yaygın gözlemleme ve reklam taktikleri üzerinde de herhangi bir kısıtlama içermiyor” dedi.

Facebook’un 5 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiği mutabakatta kurum yetkililerinin yanlış davranışta bulunduğunu kabul eden bir beyan bulunmuyor.

