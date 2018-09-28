Facebook: '50 Milyon Kullanıcı Güvenlik Açığından Etkilendi'

Sosyal medya şirketi Facebook, bir güvenlik ihlali tespit ettiklerini ve yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Açıklamada, bilgisayar korsanlarının ‘Başkalarının Gözünden Gör’ özelliğinin bilgisayar kodlamasındaki bir açığı kullanılarak, kullanıcı bilgilerine ulaştığı ifade edildi.

Facebook durumla ilgili düzeltme çalışmalarına başlarken emniyet birimlerine de bilgi verdiklerini söyledi.

Sosyal medya şirketinin dünya çapında 2 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor.

Şirket güvenlik sorununa çözüm bulması için, 90 milyona yakın kullanıcının hesap oturumlarını kapattı ve kullanıcılardan tekrar giriş yapmalarını istedi.

Facebook siber saldırının arkasında henüz kimlerin olduğunu ve saldırının nereden geldiğini bilmediklerini ancak araştırmalara derhal başladıklarını belirtti.

Başkan Trump’ın seçim kampanyasıyla bağlantılı Cambridge Analytica firmasının, sosyal medya platformundaki bir uygulama sayesinde Facebook kullanıcılarının bilgilerini ele geçirmesi sonrası uzun zamandır yoğun eleştiri altındaydı.

