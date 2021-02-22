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Facebook'a Avustralya sonrası Kanada şoku! Ödeme talep edecek

22.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Facebook'a Avustralya sonrası Kanada şoku! Ödeme talep edecek

Facebook Avustralya'da hazırlanan yasayı reddetmiş ve ülkedeki kullanıcıların haber içeriklerine ulaşmasını engellemişti. Pek çok kesimden tepki alan Facebook'a yönelik Kanada hükümetinden de açıklama geldi. Görünüşe bakılırsa Kanada da Facebook'a karşı harekete geçecek.

Facebook ve Avustralya hükümeti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bunun nedeni ise Avustralya'da hazırlanan ve teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı. Google ve Facebook'un tepkisini çeken bu yasa tasarısının gündeme gelmesi sonrası, Facebook 17 Şubat'ta Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engelledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından da tepki gören bu karar sonrası bir açıklama da Kanada hükümetinden geldi.

KANADA DA FACEBOOK'A KARŞI YASA HAZIRLAYACAK

Kanada hükümetinden bakan Steven Guilbeault, Facebook'a karşı Avustralya'nın izinden gideceklerini belirten bir açıklama yaptı. Guilbeault, Facebook ve diğer dijital teknoloji şirketlerini, yurt içinde üretilen içeriği platformlarında yayınlamaları karşılığı ücret ödemek zorunda bırakan yasa tasarısı hazırlayacağını duyurdu. Ayrıca Google da hazırlanacak yasanın kapsamında olacak.

Guilbeault, Kanada'nın bu mücadelenin ön cephesinde yer aldığını belirterek, bunu yapan ilk grup ülkeler arasında olduklarını söyledi. Sosyal medya devinin tavrının tümüyle sürdürülemez olduğunu kaydeden Bakan'ın açıklamalarına göre Kanada hükümeti daha az zorlayıcı bir yaklaşım benimseyebilir.

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ÜLKE SAYISI ARTTIKÇA MİSİLLEME OLMAYACAK

Steven Guilbeault, Facebook'tan maddi tazminat almanın en iyi yolunun hangisi olduğu konusunda Fransa, Avustralya, Almanya ve Finlandiya'daki yetkili isimlerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Guilbeault'a göre haber içeriği karşılığı ödeme yapmasına yönelik kurallar uygulayacak ülkelerin sayısı arttıkça Facebook haber içeriklerini engellemek gibi misillemeler yapamayacak. Önümüzdeki günler konu hakkında daha detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.

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