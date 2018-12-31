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Facebook’a olan tepki bitmek bilmiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Bir zamanlar sosyal medya denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Facebook, zor günler geçiyor. Görünen o ki bu durum Zuckerberg’i de umutsuzluğa sürüklemiş durumda.

Facebook’a olan tepki bitmek bilmiyor

Geçtiğimiz yılın en önemli olaylarından birisi de Facebook’un ABD seçimlerinde kullanıcı verilerini Cambridge Analytica isimli analiz firmasına sızdırdığı yönündeki iddialardı. Seçimi kazanan Trump’ın destekçisi olan firmaya, Facebook kullanıcılarının verilerinin sızdırılması, tüm dünyada bomba etkisi yaratmıştı.

Doğal olarak bu olayın açığa çıkmasıyla birlikte, Zuckerberg’in sahibi olduğu sosyal medya kuruluşlarına karşı bir ön yargı oluştu. Bu işten büyük zararı gören ise sizlerin de tahmin edebileceği üzere Facebook oldu.

Cambridge Analytica skandalının deşifre olmasından sonra milyonlarca kullanıcı Facebook hesaplarını kapattı. İşlerin iyice kötüye gitmesi, şirket yöneticilerini radikal kararlar almak zorunda bıraktı. Fakat görünen o ki alınan radikal kararlara karşın hala kullanıcıların Facebook’a karşı tutumu değişmiş değil. Zira durumu şirketin CEO’su konumunda bulunan Zuckerberg de kabullenmiş durumda.

Facebook CEO’su verdiği bir demeçte, insanların Facebook’a olan tepkisinin asla dinmeyeceğini belirtti. Güvenlik konusunda milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını belirten Zuckerberg, “yaşanan olaylar sonrasında neredeyse tüm DNA yapımızı değiştirdik, fakat hala kullanıcıların bize olan öfkesi dinmiş değil” dedi.

Görünen o ki artık ciddi anlamda Facebook için yolun sonu gelmiş olabilir. Zaten artık ülkemizde bile Facebook kullanımı ciddi oranda azaldı. Hesabını kapatmamış olanlar da artık bu mecra üzerinden herhangi bir paylaşımda bulunmuyor. Bakalım 2019’da Facebook tarafında ne gibi gelişmeler yaşanacak. Bekleyip göreceğiz.

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Facebook teknoloji

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