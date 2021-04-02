Facebook'a yeni bir ''Feed Filtresi'' menüsü geliyor

Facebook yaptığı ilk değişiklikte kullanıcılarının seçkin arkadaşlardan ve sayfalardan gönderilere öncelik vermesine izin verdi. Artık algoritmaya göre sıralanmış Haber Kaynağını kapatmanıza olanak tanıyan, “En Yeni” ayarına hızlı erişim sağlayan yeni bir “Feed Filtresi” menüsü de geliyor. Bu şekilde, gönderildikleri sırayla arkadaşlarınızdan, sayfalardan ve gruplardan gelen gönderiler gösterilecek.

EK KONTROLLER DE GELECEK

Yeni menü ayrıca, seçtiğiniz arkadaşlarınızın içeriğini artıran Favoriler ayarı da dahil olmak üzere ek Haber Kaynağı kontrolleri barındıracak. Güncelleme şu anda Android uygulaması kullanıcıları için feed’lerini yukarı kaydırdıklarında sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda iPhone uygulaması için gelmesi planlanıyor. Bir kişiden, sayfadan veya gruptan gönderileri geçici olarak gizlemenizi sağlayan bir erteleme seçeneği de dahil olmak üzere ek kontroller de gelecek. Facebook ayrıca, yanlış bilgi ve kafa karışıklığı yaymadaki rolleri yüzünden öfkeye neden olan siyasi reklamları kapatma özelliğini de ekledi.