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Facebook'a yeni bir ''Feed Filtresi'' menüsü geliyor

02.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook yıllarca, algoritmalarının, insanların Haber Kaynaklarında gördüklerini en iyi şekilde düzenleyeceği konusunda iddialı. Ancak son zamanlarda, sosyal medya devi tamamen farklı bir yaklaşım benimsedi.

Facebook'a yeni bir ''Feed Filtresi'' menüsü geliyor

Facebook yaptığı ilk değişiklikte kullanıcılarının seçkin arkadaşlardan ve sayfalardan gönderilere öncelik vermesine izin verdi. Artık algoritmaya göre sıralanmış Haber Kaynağını kapatmanıza olanak tanıyan, “En Yeni” ayarına hızlı erişim sağlayan yeni bir “Feed Filtresi” menüsü de geliyor. Bu şekilde, gönderildikleri sırayla arkadaşlarınızdan, sayfalardan ve gruplardan gelen gönderiler gösterilecek.

EK KONTROLLER DE GELECEK

Yeni menü ayrıca, seçtiğiniz arkadaşlarınızın içeriğini artıran Favoriler ayarı da dahil olmak üzere ek Haber Kaynağı kontrolleri barındıracak. Güncelleme şu anda Android uygulaması kullanıcıları için feed’lerini yukarı kaydırdıklarında sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda iPhone uygulaması için gelmesi planlanıyor. Bir kişiden, sayfadan veya gruptan gönderileri geçici olarak gizlemenizi sağlayan bir erteleme seçeneği de dahil olmak üzere ek kontroller de gelecek. Facebook ayrıca, yanlış bilgi ve kafa karışıklığı yaymadaki rolleri yüzünden öfkeye neden olan siyasi reklamları kapatma özelliğini de ekledi.

YORUMLAR SINIRLANDIRILABİLECEK

Facebook, en son stratejisine uygun olarak, herkese açık yayınlarınıza kimlerin yorum yapabileceğini seçmenize olanak tanıyan ayrı bir araç da sunuyor. Artık sosyal ağda bir şeyler paylaşmaya gittiğinizde, yorumları arkadaşlarınızla, etiketlediğiniz profillerle veya sayfalarla sınırlandırabileceksiniz.

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Bu ayar, geçen ağustos ayından bu yana tweet’lerine yanıtları sınırlayabilen Twitter kullanıcılarına tanıdık gelecektir. Beğenmediğiniz gönderileri önermekten kaçınmak için Facebook, takip etmediğiniz hesaplardan Haber Kaynağı gönderileri için bağlam özelliğini de genişletiyor. “Bunu neden görüyorum?” aracı artık, göz atma geçmişinize, etkileşimlerinize ve konumunuza uygun olan önerilen içeriğe dokunduğunuzda size daha da fazla bilgi gösterecek.

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