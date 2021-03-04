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  4. Facebook ABD seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

Facebook ABD seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

04.03.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Facebook ABD seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

Sosyal medya platformu Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin ardından getirilen reklam yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.

KAOSU VE YANLIŞ BİLGİYİ ÖNLEMEK İÇİN GETİRMİŞTİ

Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.

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Twitter ise 2019'da yaptığı açıklamada, siyasal içerikli reklamları kasım sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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