HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook: AB'den ABD'ye veri transferi engellenirse, AB'deki faaliyetlerimizi durdurabiliriz

Facebook: AB'den ABD'ye veri transferi engellenirse, AB'deki faaliyetlerimizi durdurabiliriz

22.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Facebook, Avrupa Birliği'nden ABD'ye veri transferini etkileyen yeni kurallar nedeniyle, Facebook ve Instagram uygulamalarının AB üyesi ülkelerdeki faaliyetlerini durdurabileceğini açıkladı.

Facebook: AB'den ABD'ye veri transferi engellenirse, AB'deki faaliyetlerimizi durdurabiliriz

Facebook, Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'ye veri transferini etkileyen yeni kurallar nedeniyle, Facebook ve Instagram uygulamalarının AB üyesi ülkelerdeki faaliyetlerini durdurabileceğini açıkladı.

Business Insider'ın haberine öre şirket, 10 Eylül'de İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne bir şikayet dilekçesi sundu.

Facebook dilekçede, İrlanda'nın veri mahremiyeti kurumu Veri Koruma Komiserliği (DPC) tarafından verilen ve AB'den ABD'ye veri transferini mahremiyet kaygıları nedeniyle engelleme tehdidinde bulunulan talimata karşı çıkıyor.

Facebook'un İrlanda'daki Veri Koruma Yetkilisi ve Genel Danışmanı Yvonne Cunnane'nin kaleme aldığı dilekçede, "Müracaat sahibinin (Facebook) DPC'nin istediği gibi, kullanıcı verilerinin ABD'ye transferinin tamamen durdurulması emrine tabi olması durumunda, müracaat sahibinin bu koşullar altında Facebook ve Instagram hizmetlerini AB'de nasıl sunmaya devam edebileceği net değil" deniliyor.

Dilekçede ayrıca, Facebook'un Avrupa'da aylık 410 milyon aktif kullanıcısı olduğu hatırlatılıyor.

Facebook: Çekilme tehdidi değil

Bir Facebook sözcüsü, bu ifadelerin "AB'den çekilme tehdidi" anlamına geldiğini reddetti.

Sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "Facebook Avrupa'dan çekilme tehdidinde bulunmuyor. İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelerde, Facebook'un birçok diğer işletme, organizasyon ve hizmet gibi, işlerliğine devam edebilmesi ve hizmet sunabilmesi için, AB ve ABD arasında veri transferine bağımlı olduğu gibi basit bir gerçekliğe dikkat çekiliyor" dedi.

Açıklamada ayrıca "Güvenli ve yasal uluslararası veri transferinin olmaması, tam da Covid-19 krizinden toparlanma yolları ararken, ekonomiye ve AB'de veri tabanlı işletmelerin büyümesine zarar verir" ifadeleri yer alıyor.

Facebook'un dilekçesinde, DPC'nin kendileri dışında hiç bir ABD'li teknoloji şirketini hedef almadığı ve adil olmayan bir muameleye maruz kaldıklarından da şikayet ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
'Süper bulaştırıcı' paniği! 15 kişiye virüs bulaştırdı'Süper bulaştırıcı' paniği! 15 kişiye virüs bulaştırdı
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
Son dakika! AB Liderler Zirvesi ertelendi
AB zirvesiyle ilgili flaş gelişme
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Londra'dan Vietnam’a giden genç kadın 15 kişiye virüs bulaştırdı
'Süper bulaştırıcı' paniği! 15 kişiye virüs bulaştırdı
Çin'de dev gelgit dalgaları otoyolu vurdu! Dehşet anları böyle görüntülendi
Dev dalgalar otoyolu vurdu! Korkunç anlar böyle görüntülendi
Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi
Lübnan'ın güneyinde büyük patlama!
Galler'de bir köyde her sabah internetin eski bir televizyon yüzünden kesildiği ortaya çıktı
Her sabah internet kesiliyordu... Sebebi bakın ne çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.