Facebook: AB'den ABD'ye veri transferi engellenirse, AB'deki faaliyetlerimizi durdurabiliriz

Dilekçede ayrıca, Facebook'un Avrupa'da aylık 410 milyon aktif kullanıcısı olduğu hatırlatılıyor.

Facebook'un İrlanda'daki Veri Koruma Yetkilisi ve Genel Danışmanı Yvonne Cunnane'nin kaleme aldığı dilekçede, "Müracaat sahibinin (Facebook) DPC'nin istediği gibi, kullanıcı verilerinin ABD'ye transferinin tamamen durdurulması emrine tabi olması durumunda, müracaat sahibinin bu koşullar altında Facebook ve Instagram hizmetlerini AB'de nasıl sunmaya devam edebileceği net değil" deniliyor.

Facebook: Çekilme tehdidi değil

Bir Facebook sözcüsü, bu ifadelerin "AB'den çekilme tehdidi" anlamına geldiğini reddetti.

Sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "Facebook Avrupa'dan çekilme tehdidinde bulunmuyor. İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelerde, Facebook'un birçok diğer işletme, organizasyon ve hizmet gibi, işlerliğine devam edebilmesi ve hizmet sunabilmesi için, AB ve ABD arasında veri transferine bağımlı olduğu gibi basit bir gerçekliğe dikkat çekiliyor" dedi.

Açıklamada ayrıca "Güvenli ve yasal uluslararası veri transferinin olmaması, tam da Covid-19 krizinden toparlanma yolları ararken, ekonomiye ve AB'de veri tabanlı işletmelerin büyümesine zarar verir" ifadeleri yer alıyor.

Facebook'un dilekçesinde, DPC'nin kendileri dışında hiç bir ABD'li teknoloji şirketini hedef almadığı ve adil olmayan bir muameleye maruz kaldıklarından da şikayet ediliyor.