Facebook açığı büyük güvenlik sorunlarına neden olabilir

Bir güvenlik araştırmacısı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Facebook açığı Instagram kişisel bilgileri ortaya çıkardığı görüldü. Normal şartlarda Instagram hesaplarının tüm kişisel bilgileri sakladığı söyleniyordu. Saugat Pokharel isimli bu güvenlik araştırmacısı tarafından yapılan çalışma ise bunun tam tersini gösteriyor.

Facebook platformuna veya Instagram’a kayıt olurken e-posta adresinizin ve doğum tarihinizin saklı tutulacağı söylenir. Hackerlar ise yeni sistemleri test eden bu tür büyük platformların kullanıcılarına erişmenin bir yolunu bulabiliyor. Böylece sisteme sızmak daha kolay hale geliyor.

HACKERLAR BİLGİLERE ERİŞİYOR

Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden bir tanesi olarak bilinen Facebook tarafından denenen bir özellik, büyük güvenlik açığı ortaya çıkardı. Bu deneysel özellikler sayesinde hackerlar istedikleri gibi kullanıcıların bilgilerine erişebiliyor.

Facebook tarafından geliştirilmek için denenen Business Suit isimli bir araç kişisel bilgilerle birlikte direkt mesaj gönderiyor. Yani bu mesaj ile birlikte, aslında bilgilerin açığa çıkması da kolaylaşmış oluyor. Normal şartlarda bir kullanıcının özel bilgilerine ulaşmak için onun yerine oturum açmanız gerekiyor.