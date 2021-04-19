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Facebook açıkladı: Salgın bitse bile evden çalışmaya devam

19.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Facebook açıkladı: Salgın bitse bile evden çalışmaya devam

BBC'deki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

BAŞARILI BULUNDULAR

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.

(AA)

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