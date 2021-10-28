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Facebook adını değiştirdi

28.10.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, şirket adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu.

Facebook adını değiştirdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.

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Facebook yaptığı duyuruda, şirketin yeni adının Meta olduğunu belirtti. Açıklamada, "Meta, 3D olarak oynayacağımız ve bağlanacağımız bir yer olan metaverse'i oluşturmaya yardımcı oluyor. Sosyal bağlantının bir sonraki bölümüne hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.

UYGULAMALARIN ADLARI AYNI KALACAK

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre şirketin uygulamalarından olan Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ın adları ise aynı kalacak.

Ayrıntılar geliyor...

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facebook Mark Zuckerberg
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