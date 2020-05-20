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Facebook Afrika için çılgın bir proje tasarladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Zuckerberg’ün yeni milyar dolarlık projesine göre Facebook Afrika kıtasının çevresini boydan boya internet kablosuyla çevirecek. Böylece Afrika ülkelerinin internet alt yapısına erişimi iyileşecek.

Facebook Afrika için çılgın bir proje tasarladı

Kıtanın çevresinde, deniz altına döşenecek kablonun toplam uzunluğu ise, dünyanın çevresine eşit olacak.

Kuzey ucu İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz ve İngiltere’ye bağlı olacak kablo, Afrikanın çevresinde dolanırken Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da toplam 23 ülkeyi de birbirine bağlayacak.

2Africa adı verilen projede kablo uzunluğu ise 30 bin km olacak. Yeni kablonun kullanıma girmesi ise 2023 ve 2024 yıllarını bulacak. 16 fiber parçadan oluşacak kablonun kapasitesi ise 180 TB olacak.

TİCARİ FAALİYETLERİ GELİŞTİRECEK

Kablonun hayat geçmesiyle Afrika ülkelerinde ticari faaliyetlerin de hızla gelişmesi bekleniyor. Aynı zamanda Afrika ülkelerinden sosyal medya servislerinde yapılan canlı bağlantıların ve içerik paylaşımlarının da artacağı tahmin ediliyor.

Böylece şu anda internetin yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde “varlığından çok haberdar olunmayan” Afrika ülkelerine dair daha fazla bilinç oluşacağı düşünülüyor.

Afrika’da internete erişimin ucuzlaması ve yaygınlaşması, Afrika ülkelerinde yaşamak isteyen batılıların sayısında da artık yaratabilecek.

Dünya denizlerinin altında, Google, Facebook ve telekom şirketlerine ait onlarca internet kablosu yer alıyor. Bu kabloların toplam uzunluğu ise dünyanın çevresini defalarca çevreleyecek boyuta ulaşmış durumda.

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