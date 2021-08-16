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Facebook aşı karşıtı hesaplarla baş etmeye çalışıyor

16.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook Cuma günü, Kovid aşılarının insanları şempanzeye dönüştürebileceğini iddia eden Rus dezenformasyon ağıyla bağlantılı yüzlerce hesabı kaldırdığını duyurdu.

Facebook aşı karşıtı hesaplarla baş etmeye çalışıyor

Raporlara göre, Facebook konuyla ilgili 300’den fazla yanlış bilgi hesabını yasakladı. Raporlar ayrıca, söz konusu ağların ilk olarak Kasım ve Aralık 2020’de Kovid-19 aşısının insanları şempanzeye dönüştüreceği gibi yanlış bilgiler yaydığını duyurdu. Söz konusu ağlar insanları aşıdan uzaklaştırıp yanlış bilgiler yayıyordu. Bazı şirketlerin aşıları zorunlu kılmasıyla bu tarz hesaplar tekrar gündeme geldi ve insanları aşıdan uzaklaştıracak paylaşımlar yapmaya başladılar.

Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yabancı bir kuruluş adına koordineli asılsız davranışlar sergileyen dış müdahaleye karşı politikamızı ihlal ettikleri için 65 Facebook hesabını ve 243 Instagram hesabını kaldırdık. Bu ağlar, bir düzineden fazla platformda ve forumda faaliyet gösterdi, ancak bir izleyici kitlesi oluşturamadı. Araştırmamız bu kampanya ile Fazze arasında bağlantılar buldu. Fazze artık platformumuzdan yasaklandı ” açıklamalarında bulundu.

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Sosyal medya devi, raporunda Kovid karşıtı aşı kampanyasının arkasında operasyonlarını esas olarak Rusya’dan yürüten İngiltere’de kayıtlı bir pazarlama firması olduğunu bildirdi. Facebook soruşturma ekibi ayrıca, kampanyanın Reddit, Medium ve Change.org dahil olmak üzere birçok forumda yanıltıcı makaleler ve dilekçeler oluşturduğunu keşfetti. Ardından Facebook ve Instagram dahil olmak üzere sosyal medyada sahte hesaplar kullanarak spam paylaşımlar yaptıklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) facebook sosyal medya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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